WSJ: создатель WikiLeaks Ассанж обжаловал решение об экстралиции в США
Ранее британский суд разрешил экстрадицию создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где его может ожидать пожизненное заключение за разглашение секретных документов.
Обвинения Ассанжа строится на публикации секретных документов об американских войсках в Ираке и Афганистане. Американские юристы прямо заявляют, что скорее всего создатель WikiLeaks получит в США пожизненное заключение.
Стоит отметить, что экстрадицию Ассанжа в США разрешил не только британский суд, но и министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. При этом Ассанж дали законные 14 дней на обжалование приговора, чем он и воспользовался.
WSJ со ссылкой на адвоката Джулиана Ассанжа сообщил, что он подал аппеляцию в Верховный суд Великобритании с обжалованием решения об экстрадиции в США. Скорее всего, суд оставит решение в силе и в скором времени Ассанж отправится в американскую тюрьму.
Последние несколько лет Ассанж скрывался в посольстве Экватора в Лондоне, однако был выдворен с его территории за нарушение внутренних правил. После этого был сразу арестован британской полицией и отправлен под заключение.
Опубликовано: Дмитрий Пуэров
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