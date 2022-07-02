Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»

Издание "РИА Новости" рассказала о работе российских групп спецназа по позициям украинских военных с помощью новейших миномётов.

2 июля источник российского журнала "РИА Новости" в Минобороны РФ сообщил, что в ходе специальной военной операции российской армии на Украине отечественные подразделения спецназа применяют бесшумные миномёты 2Б25 "Галл", выстрел которых не громче хлопка в ладоши.

По словам источника российских журналистов, миномёт "Галл" производится в России и обладает повышенной маскировкой выстрела, ввиду чего от запуска его снаряда практически отсутствуют дымный след, вспышка и громкий звук.

С помощью использования такого вооружения силы спецназа России могут незаметно ликвидировать украинские диверсионно-разведывательные группы.