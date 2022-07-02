Глава НАСА предупредил о начале «новой космической гонки» США и КНР

Босс НАСА Билл Нельсон предупредил об амбициозности китайской космической программы.

«Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай приземляется на Луне и говорит: «Теперь она наша, а вы оставайтесь снаружи», — сказал он «Bild», добавив: «Космическая программа Китая — это военная космическая программа».

В отличие от американской программы «Артемида», китайцы не желают делиться результатами своих исследований и совместно использовать Луну.

«Началась новая космическая гонка — на этот раз с Китаем», - отметил Нельсон.

Китай работает над отправкой своих астронавтов на Луну. Народная Республика несколько раз высаживалась на поверхность Луны с помощью исследовательских роботов, а также успешно возвращала образцы лунного грунта на Землю.

Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, в 2030-х годах на Луне будет построена постоянная, исследовательская станция, которая будет эксплуатироваться совместно с Россией.

На вопрос, какие военные цели у Китая могут быть в космосе, Нельсон ответил газете: «Ну, как вы думаете, что происходит на китайской космической станции? Там учатся уничтожать чужие спутники».

Кроме того, Нельсон также посетовал на кражу технологий: «Китай — хорош. Но Китай хорош еще и тем, что ворует чужие идеи и технологии».

С помощью программы «Артемида» космическое агентство США хочет доставить американских астронавтов, в том числе женщину и темнокожего, на Луну к 2025 году.

Затем будет осуществлен проект с луноходом, а и на орбите Луны появятся аванпосты. В последний раз американский астронавт ходил по Луне почти ровно 50 лет назад. В период с 1969 по 1972 год США были единственной страной, доставившей в общей сложности двенадцать астронавтов на Луну с помощью миссий «Аполлон».

Пекин хочет играть в космосе в одной лиге с США. Поэтому строительство первой собственной космической станции «Тяньгун» (небесный дворец) продвигается вперед с большой скоростью. Народная Республика вложила миллиарды в свою космическую программу и уже добилась определенных успехов. Китай был первой страной, которая посадила космический корабль и исследовательский вездеход на обратной стороне Луны.