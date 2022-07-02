Минобороны Сирии: Израиль нанёс ракетный удар по провинции Тартус

Пресс-служба Минобороны Сирии сообщила о ракетном ударе со стороны Израиля, нанесённом этим утром.

2 июля Министерство обороны Сирии выпустило экстренный пресс-релиз, в котором сообщило, что рано утром территория страны подверглась ракетному удару со стороны вооружённых сил Израиля. Известно, что ракетный удар совершён по сирийской провинции Тартус в 6.30 утра по московскому времени.

По данным Минобороны Сирии, ракеты поразили птицеферму недалеко от города Эль-Хамидия, что расположился южнее Тартуса. В результате удара ранения получили два мирных жителя.

Примечательно, что ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в скором времени турецкие войска начнут военную спецоперацию на границе Сирии с целью очистить приграничную зону от террористов.