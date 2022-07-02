Опасное угощение для муравьев из банановой кожуры

Тля - опасный огородный вредитель, а ее разносчиком являются мурвьи. Вот поэтому нужно сразу избавляться от мурвейников на огороде и от их вездесущих жителей. Помочь сможет обчная шкурка от банана.

Сладкое лакомство станет отличной приманкой-ловушкой, на которую сбегутся толпы муравьев с дачного участка.

На пол литра теплой воды надо добавить 10 г борной кислоты. Сюда же поместить зрелую кожуру бананов, оставить на несколько часов.

Потом шкурки достаются и раскладываются в местах, где больше всего скапливаются муравьи.

Муравьи будут есть отравленное угощение сами и приносить его муравьиной матке. Вскоре насекомые погибнут от накопившейся в организме борной кислоты.

Банановый десерт для муравьев нужно периодически обновлять, не обходя вниманием каждый новый домик насекомых.