Садоводы назвали главные преимущества модной йошты, гибрида черной смородины и крыжовника
Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Форма листьев похожа на смородину, а ягоды – на крыжовник. Кустарник очень неприхотливый и дает хороший урожай при минимальном уходе.
Растение цветет необычными желтыми цветами с красноватой внутренней частью. Колючек на ветках почти нет. Урожай можно собирать с июля до октября.
В ягодах содержится большое количество витаминов и веществ, которые выводят токсины и радиацию. Кустарник устойчив к болезням и вредителям, размножается черенками, отводками или делением куста.
При выведении гибрида черная смородина скрещивалась с диким американским крыжовником, известным своим крепким иммунитетом и устойчивостью к неблагоприятной погоде.
Благодаря такому свойству, кустарник прекрасно растет даже в достаточно суровом климате, как на солнечных местах, так и в тени.
Еще одно преимущество – красивая округлая форма куста. Его побеги растут дугообразно, поэтому кустарник выглядит очень привлекательно и украшает участок.
Ягоды у йошты без пушка, характерного для крыжовника, практически гладкие. За счет отсутствия колючек проблем со сбором урожая не возникает.
На вкус ягоды слегка терпкие, похожие на крыжовник, но с приятным мускатным привкусом. Плодоносят кусты очень обильно.
Опубликовано: Светлана Репина
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