Садоводы назвали главные преимущества модной йошты, гибрида черной смородины и крыжовника

Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Форма листьев похожа на смородину, а ягоды – на крыжовник. Кустарник очень неприхотливый и дает хороший урожай при минимальном уходе.

Растение цветет необычными желтыми цветами с красноватой внутренней частью. Колючек на ветках почти нет. Урожай можно собирать с июля до октября.

В ягодах содержится большое количество витаминов и веществ, которые выводят токсины и радиацию. Кустарник устойчив к болезням и вредителям, размножается черенками, отводками или делением куста.

При выведении гибрида черная смородина скрещивалась с диким американским крыжовником, известным своим крепким иммунитетом и устойчивостью к неблагоприятной погоде.

Благодаря такому свойству, кустарник прекрасно растет даже в достаточно суровом климате, как на солнечных местах, так и в тени.

Еще одно преимущество – красивая округлая форма куста. Его побеги растут дугообразно, поэтому кустарник выглядит очень привлекательно и украшает участок.

Ягоды у йошты без пушка, характерного для крыжовника, практически гладкие. За счет отсутствия колючек проблем со сбором урожая не возникает.

На вкус ягоды слегка терпкие, похожие на крыжовник, но с приятным мускатным привкусом. Плодоносят кусты очень обильно.