Фермеры объяснили, как обеспечить томатам защиту от грибковых заболеваний на все лето

Грибковые заболевания случаются у томатов и в теплице, и в открытом грунте. Такие болезни способны уничтожить урожай и погубить сами растения.

Для профилактики грибковых болезней нужно регулярно проветривать теплицу и принять меры для снижения влажности. Развитию заболеваний способствуют частые и чрезмерные поливы, перепады температуры.

Если на растениях появились признаки грибка, меры нужно принимать незамедлительно. Споры очень быстро разносятся по грядке и повреждают другие кусты.

Хороший эффект дает органический препарат из мелко порубленных сорняков, древесной золы и воды. Траву укладывают в ведро так, чтобы заполнить его на треть, добавляю т золу, заливают водой, накрывают и ставят на солнце.

Через 3-4 дня настой нужно развести 10 л воды и обрабатывать им томаты трижды в месяц. Такой состав подойдет и для других растений, например, огурцов.

В качестве внеркорневых подкормок можно использовать настой крапивы и лопуха, смесь из 1 л молока и 4 мл йода в 10 л воды, раствор фитоспорина.

В последнем случае 1 ст.л. маточного раствора разводится 10 л воды. При появлении явны признаков заболевания дозировку можно увеличить до 2 ст.л. на 10 л.

Растения опрыскивают т таким раствором раз в 2 недели, а при влажной погоде даже чаще. Фитоспорин содержит микроорганизмы, которые уничтожают грибок.

Еще один эффективный состав -5 стаканов кефира с 10 л воды. Это средство используется для опрыскивания.