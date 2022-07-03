Финляндия предложила разместить базу НАТО рядом с границей с Россий

Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщает, что правительство страны предложила разместить базы Североатлантического альянса НАТО рядом с российской границей.

В правительстве Финляндии рассматривают возможность размещения базы НАТО рядом с границей Россией. В первую очередь предлагают город Лаппеенранта, который расположен в 100 километрах от российского Выборга. Ожидается, что там построят военный аэродром.

Мэр города Киммо Ярва не прокомментировал возможность размещения баз альянса, однако отметил, что они будут «если силы обороны так заходят». Он также добавил, что вступление Финляндии в НАТО «подарит Южной Карелии надежду и поможет создать ощущение безопасности и уверенности».

При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависта заявил, что на данный момент необходимости разместить силы НАТО на границы с Россией нет, так как «там все спокойно». Тем не менее, финские власти хотят быть готовы к любому развороту событий.

Напомним, Финляндия в ближайшее время станет членом Североатлантического альянса НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что если Финляндия разместит военную инфраструктуру альянса на своей территории, Кремль будет обязан принять зеркальные меры.