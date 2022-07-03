The Sunday Times: Украина разделила страны НАТО на «ястребов» и «голубей»
Авторитетное британское издание The Sunday Times сообщило, что украинские власти разделили страны военно-политического блока НАТО на «ястребов» и «голубей».
По мнению правительства Украины, страны «ястребы» считают необходимым не только добиться возвращения территории Донбасса под контроль ВСУ и Киева, но и полуострова Крыма. Кроме того, именно они предлагают «нанести России сильнейший удар».
Цель такого удара состоит в том, чтобы Россия в будущем не смогла представлять угрозу ни для кого из своих соседей. При этом речь идет скорее не о военном сценарии развития событий, а о продолжающемся экономическом давлении путем коллективных пакетов санкций.
В свою очередь «голуби» настроены на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Они считают, что Украина может пойти на условия территориальных уступок и заключить «плохой мир» с Россией на условиях Кремля.
В издании отмечают также «страусов», которые как бы забили голову в песок и сфокусировались на своих внутренних проблемах. Отмечается, что отсутствие согласия внутри блока НАТО стало причиной идеи размещения небольшого контингента войск на западе Украины.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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