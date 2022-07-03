Российские оборонные предприятия отказываются ремонтировать поврежденную военную технику

Наибольшее число поврежденной техники с территории Украины (в том числе БМП, БТР и танки) возвращается в Россию от Южного военного округа. Однако в России их не ремонтируют.

Восстановление военной техники должно производится на специальных ремонтных оборонных предприятиях. Однако большинство этой техники просто раскпомлектовывается на запчасти и агрегаты, которые продаются для создания новой техники. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Основная версия состоит в том, что производство нового БМП или БТР будет стоить дешевле, чем ремонт поврежденного. При этом речь идет не о «чистом производстве», а затратах с учетом доставки (логистики), разборки, починки и сборки. Другими словами, с такой цепочкой действий действительно проще собрать новую боевую машину, чем ремонтировать поврежденную.

Ощущается и нехватка компонентов из-за нарушения логистических цепочек и западных санкций. Если компоненты будут заменены в поврежденных машинах, то их попросту может не хватить на производство новых. Поэтому выбор оборонных предприятий очевиден.

Руководством оборонных предприятий было решено создать специальные ремонтные бригады, которые будут восстанавливать технику около зоны проведения специальной военной операции в Украине. Финансовые вопрос должны закрывать четыре российских банка, которые появились на территории Украины под контролем ВС РФ.