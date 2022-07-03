Почему бояре на Руси всегда носили с собой ложку

Столовые приборы в древности были признаком статусности гражданина, и считались предметом гордости их хозяев.

На Руси столовые приборы были предметом гордости их хозяина и указывали на степень его благосостояния. Собираясь на пир, бояре брали с собой ложки.

Когда за столом собиралось много народу, блюда раздавались общим черпаком. Тому, кто не взял собственную ложку, приходилось есть руками.

Традиция носить свою ложку за голенищем сапога в России сохранялась вплоть до XIX века. Она была популярна и у солдат, ведь в походе этот прибор мог пригодиться в любой момент.

Голенище считалось самым удобным местом хранения, ведь оттуда достать ложку можно было в любой момент, и так же легко вернуть назад.

Когда русские бояре приходили в гости к иностранцам, они тоже доставали из голенища ложки, тем самым намекая на то, что хотят основательно пообедать.

Взволнованные хозяева начинали паниковать, чем радовали шутников. Ведь русский человек считал делом чести накормить "от пуза" каждого гостя, а жадность иностранцев им казалась дикостью.