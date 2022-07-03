Песков попросил Запад не оценивать фото Путина с голым торсом
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков попросил коллективный Запад не оценивать полуобнаженные фото российского лидера Владимира Путина.
Дмитрий Песков отметил, что Западу следует не оценивать фото Путина, а укреплять коллективный моральный облик. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о разговоре участников саммита «Большой семерки», который начался с предложения снять пиджаки.
Это предложение закончилось обсуждением опубликованных несколько лет назад фотографий российского президента с голым торсом верхом на лошади. Разговор лидеров стран G7 с этим обсуждением массово распространился в западных СМИ.
Песков также выразил надежду, что у «западных стран остался политический разум». Он считает, что введение все новые и новые санкции в отношении России вредят не только отношениям российской стороны с Европейским союзом и США, который фактически нет, но и им самим.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что «разум полностью сохранен в России» и, в этом у него нет никакого сомнения. Так он прокомментировал агрессивные высказывания западных лидеров в сторону Российской Федерации на саммите G7.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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