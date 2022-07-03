Эксперты поделились опытом борьбы с мучнистой росой на томатах
Мучнистая роса это опасное заболевание, способное за короткий срок погубить значительную часть урожая. Поделимся секретами борьбы с болезнью.
Мучнистая роса - одно из самых распространённых заболеваний томатов. У поражённого растения нарушается естественный процесс фотосинтеза и уменьшается урожайность.
Если не принять своевременных мер при появлении первых признаков болезни, хорошего урожая томатов не будет.
Возбудитель болезни - микроскопический сумчатый грибок Oidium erysiphoides.
Признаки болезни:
- Листья покрываться белёсым мучнистым налётом, напоминающим утреннюю росу;
- Растение начинает постепенно увядать;
- Помидоры начинают трескаться, мельчать и гнить.
Для профилактики болезни используется растворы соды, древесной золы, марганцовки и молочной сыворотки. Эффективные средства промышленного производства - Квадрис, Фундазол, Топаз, Привент.
Опубликовано: Максим Алексеев
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