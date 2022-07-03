Эксперты поделились опытом борьбы с мучнистой росой на томатах

Мучнистая роса это опасное заболевание, способное за короткий срок погубить значительную часть урожая. Поделимся секретами борьбы с болезнью.

Мучнистая роса - одно из самых распространённых заболеваний томатов. У поражённого растения нарушается естественный процесс фотосинтеза и уменьшается урожайность.

Если не принять своевременных мер при появлении первых признаков болезни, хорошего урожая томатов не будет.

Возбудитель болезни - микроскопический сумчатый грибок Oidium erysiphoides. 

Признаки болезни:

  1. Листья покрываться белёсым мучнистым налётом, напоминающим утреннюю росу;
  2. Растение начинает постепенно увядать;
  3. Помидоры начинают трескаться, мельчать и гнить.

Для профилактики болезни используется растворы соды, древесной золы, марганцовки и молочной сыворотки. Эффективные средства промышленного производства - Квадрис, Фундазол, Топаз, Привент.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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