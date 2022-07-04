La Stampa: снижение зависимости от российских энергоносителей создает трудности для ЕС

В итальянской авторитетной газете La Stampa появилась статья, в которой призывают задуматься Евросоюз над сокращением зависимости от российских энергоресурсов.

Авторы статьи отмечают, что российские нефть и газ влияли не только на экономическое развитие ЕС, но и политическое. Теперь, когда к концу года Италия собирается отказаться от 90% российской нефти и снизить импорт газа до минимально возможного уровня создать трудности для многих стран.

В первую очередь пострадают предприятия, которые будут вынуждены сокращать производство, а вместе с тем и сотрудников. Таким образом, тысячи «вчерашних работяг» захотят перемен. А альтернатив нет — только российские энергоресурсы.

Уже происходит серьезное повышение стоимости коммунальных услуг, в частности — отопления. В некоторых странах ЕС стоимость поднимается в десятки раз. И это на фоне рекордной инфляции в еврозоне.

В La Stampa подчеркивают, что с одной стороны жители стран Евросоюза понимают, что «эту высокую цену они должны заплатить за цену демократии и международного права». С другой — понимают ли люди все последствия от настолько резкого отказа от российских энергоресурсов, остается вопросом без ответа.