Hamburger Abendblatt: сенатор Гамбурга призвал жителей города готовиться к нормированной выдаче горячей воды и отопления

Авторитетное издание Hamburger Abendblatt сообщает, что сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан призвал жителей города готовиться к нормированной выдаче горячей воды и отопления.

Йенс Керстан подчеркнул, что Германия не может «просто взять и остановить некоторые отрасли промышленности, так как оборудование придет в негодность». Чтобы не останавливать предприятия, жителям Гамбурга будут выдавать горячую воду и отопление по норме (в зимний период). Местные власти планируют сделать норму не по объему, а по часам.

Сенатор также отметил, что не только частным домохозяйствам, но и некоторым не стратегическим предприятиям придется рассчитывать на нормирование подави газа (то есть, отопления и горячей воды) в зимний период.

Чиновник указал на то, что если отключить такие отрасли промышленности, как алюминиевая, медная и стекольная, то оборудование для изготовления «сразу бы пошло на металлолом». По причине ограничения поставок газа, местные власти не исключают, что пожертвуют комфортном некоторых граждан, ради сохранения общего уровня жизни и предприятий Германии.

Керстан ждет новых масштабных пакетов помощи от федерального правительства Германии в связи с продолжающими ростом цен на энергоносители. По его словам, в первую очень помощь необходима людям с небольшими доходами. Сенатор напомнил, что Россия поставляет теперь на 60% газа меньше, а предприятия закупают его на международных рынках по цене в шесть-восемь раз выше, чем раньше.