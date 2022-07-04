Российская версия сайта Xbox Wire стала недоступна
Компания Microsoft приняла решение закрыть русскоязычную версию сайта Xbox Wire в рамках ранее объявленного плана по полному прекращению работы на территории России.
Пока речь идет только о новостном разделе официального сайта игровой консоли Xbox, где публиковалась информация не только о новых анонсах и продуктах, но и разработчиках и технических характеристиках.
При этом ссылка на русскоязычную версию сайта Xbox Wire все еще отображается в поисковиках. Однако, если пользователь пытается ее открыть, его перенаправляет на англоязычный раздел ресурса.
Русскоязычная версия сайта Xbox Wire перестала обновляться еще в начале марта, когда компания Microsoft впервые заявила о решении прекратить работу в России. Позже, с официального сайта компании пользователи с российскими IP-адресами перестали иметь возможность скачать новые операционные системы Windows.
Основной портал игровой консоли Xbox все еще продолжает работать в том числе и в русскоязычной версии. Тем не менее, несколько недель ходят слухи, что компания Microsoft закроет и его, как и не даст доступ российским пользователям к новым релизам игр (или тем играм, компании-разработчики которых ушли из России).
Опубликовано: Настя Ивлеева
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