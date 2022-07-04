Песков рассказал про поздравление Байдена с Днем независимости США и призыве хоккеиста Федотова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в этом году не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Днем независимости.

Песков подчеркнул, что 2022 год — кульминация недружественной политики со стороны Вашингтона, поэтому такие поздравления не имеют никакого политического смысла. Кроме того, США навязывает свои политические интересы ЕС, что мешает развитию отношений России и Европы.

Представитель Кремля также прокомментировал массовые протесты в Узбекистане. По словам Пескова, Москва не намерено вмешиваться в эти процессы без необходимости, так как все, что происходит в республике — это их внутреннее дело.

Он также выразил надежду, что все имеющиеся проблемы с поправками в Конституцию Узбекистана и массовыми протестами будут урегулированы в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о призыве в российскую армию хоккеиста Федотова, Песков заявил, что «есть закон, эмоциональные комментарии неуместны». Напомним, ранее появились сообщения, что известный хоккеист Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военного комиссариата по подозрению в уклонении от срочного призыва на воинскую службу.