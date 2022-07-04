Гражданский самолет компании EasyJet Airbus перехватили истребители и принудили к посадке

Вара, 3 июля 2022 года, самолет испанской авиакомпании EasyJet Airbus был перехвачен двумя истребителями. Боевые машины сопровождали самолет до самой посадки.

Самолет авиакомпании EasyJet Airbus, выполняющий рейс из лондонского аэропорта Гатвик на остров Менорка (Испания) перехватили два истребителя F-18 и сопроводили до самой посадки. Как и в случае инцидента в белорусском небе около года назад, диспетчеру поступил анонимный звонок с сообщением «о бомбе на борту». К счастью, в действительности пассажирам ничего не угрожало.

В адрес Испании не выразили никаких протестов и не введи санкций. Кроме того, ни одна страна и авиакомпания не закрыла небо для испанских авиакомпании. Напомним, сопровождать гражданский самолет военными истребителями в подобных случаях — стандартная процедура.

При этом годом ранее при выполнении аналогичной процедуре против Беларуси ввели беспрецедентные санкции — страны ЕС закрыли небо, а самолетам из Беларуси запретили летать в десятки стран (через белорусское небо).

Кстати, в результате расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) установлено, что Беларусь действовала строго по инструкции, предусмотренной в подобных случаях, но санкции до сих пор не сняли.