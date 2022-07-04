На пике падения: Центральноафриканская Республика запускает собственную криптовалюту Sango Coin

Мировые криптобиржи показывают максимальное падение цифровых активов, а инвесторы теряют миллиарды долларов, но Центральноафриканская Республика (ЦАР) запускает собственную криптовалюту.

Правительство ЦАР объявило о продолжении наращивания доверия к криптовалютам в стране. Так, сегодня в стране появилась собственная национальная криптовалюта Sango Coin. О запуске национальных цифровых активов объявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

Туадера подчеркнул, что правительство намерено сделать Sango Coin валютой «следующего поколения», которая станет «шлюзом к природным ресурсам ЦАР». То есть, за национальную криптовалюту страна хочет продавать нефть, алмазы и медь — ресурсы, которые есть в недрах ЦАР.

Президент также отметил, что Sango Coin станет «ключом к созданию новой цифровой экономики», которая призвана привлекать частных инвесторов. В планах правительства запуск криптовалютного острова на реке Убанги, который поможет развитию цифровой экономики.

Кроме криптовалюты в ЦАР собираются использовать блокчейн для «запуска цифровой архитектуры государства». Министр финансов Эрве Ндоба добавил, что национальная криптовалюты Sango Coin будет обеспечена биткоином, но ничего не сказал про объемы.