Песков прокомментировал задержание хоккеиста Федотова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря национальной российской сборной по хоккею Ивана Федотова.

Песков подчеркнул, что «здесь неуместны какие-либо эмоциональные комментарии», так как существует определенная процедура и поводы для отсрочек от срочного воинского призыва. Кроме того, российская армия предлагает разные режимы прохождения службы, в том числе и для спортсменов.

Вратаря национальной сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали 1 июля 2022 года сразу после прохождения тренировки в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Военный комиссариат подозревает известного спортсмена в уклонении от призыва на воинскую службу.

По данным российских СМИ, Федотова доставили в Мурманскую область для прохождения срочной воинской службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Предположительно, его определят в одну из воинских частей на «Новой Земле».

Основное направления деятельности воинских частей там — подготовка матросов по военно-учетным специальностям, которые проходят обучение 5 месяцев, а затем отправляются служить на боевые корабли флота РФ.