Песков прокомментировал задержание хоккеиста Федотова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря национальной российской сборной по хоккею Ивана Федотова.
Песков подчеркнул, что «здесь неуместны какие-либо эмоциональные комментарии», так как существует определенная процедура и поводы для отсрочек от срочного воинского призыва. Кроме того, российская армия предлагает разные режимы прохождения службы, в том числе и для спортсменов.
Вратаря национальной сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали 1 июля 2022 года сразу после прохождения тренировки в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Военный комиссариат подозревает известного спортсмена в уклонении от призыва на воинскую службу.
По данным российских СМИ, Федотова доставили в Мурманскую область для прохождения срочной воинской службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Предположительно, его определят в одну из воинских частей на «Новой Земле».
Основное направления деятельности воинских частей там — подготовка матросов по военно-учетным специальностям, которые проходят обучение 5 месяцев, а затем отправляются служить на боевые корабли флота РФ.
Опубликовано: Настя Ивлеева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР
Эксперты объяснили, что опаснее: съесть червивое яблоко или с дерева, обработанного инсектицидами
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Песков прокомментировал задержание хоккеиста Федотова
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза