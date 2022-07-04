Геопатогенная зона: как в квартире найти хорошие места

Есть в мире места, которые имеют определенные зоны с которыми связано много теорий и легенд. Такие зоны называются геопатогенные. Действительно ли их можно назвать мистическими?

В этих местах происходят различные геодезические и геологические феномены, которые пагубно влияют на состояние здоровья человека, растения, животные. Особой угрозы для жизни нет, однако если долго находиться там, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Определение геопатогенных зон в квартире

Найти в квартире геопатогенную зону крайне важно, т.к. если в спальне спать в неблагоприятном месте, будет не только бесонница, но и проблемы со здоровьем. Конечно можно за таким вопросом обратиться к специалисту по биоэнергетике, который проконсультирует и поможет найти те самые проблемные зоны.

Но можно их найти самостоятельно. Как понять, что место геопатогенное:

- засыхает или часто болеет растение;

- в определённом месте постоянно ломается техника;

- некоторые животные и маленькие дети обходят определённое место стороной.

Также неблагополучную зону можно определить по поведению ребенка. Детский организм крайне чувствителен к мистическим вещам. Как правило он будет избегать такое место.

Животные тоже отличные реагенты на мистические места. Если ваша кошка постоянно спит на одном месте и чувствует себя хорошо, то там нет плохого места. Что касается насекомых, то на плохие места никогда не будут поселяться красные муравьи и пауки.