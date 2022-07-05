Садоводы рассказали, как подготовить розы к зиме

От правильной подготовки роз к зимовке зависит их цветение в следующем году. Некоторые мероприятия укрепляют иммунитет растений, ускоряют созревание побегов и защищают от повреждений в холода.

Розы нужно поливать даже после цветения, особенно при небольшом количестве осадков. Опавшие листья нужно сразу убирать, чтобы вредители не попадали в грунт.

Бутоны, которые уже отцвели, семенные коробочки обрезают, чтобы они не отнимали у растения силы и питательные вещества.

Листья на побегах нужно срезать на высоте примерно 15 см от корня. Это поможет предотвратить болезни и сократить расход питания.

Молодым побегам нужно прищипнуть верхушку, чтобы их рост приостановился. Все заболевшие растения необходимо пролечить.

В качестве подкормки используются химические препараты, но можно применять и биологические составы вроде Фитолавина. Почву под кустами тоже нужно обрабатывать.

Перед зимовкой нужны две подкормки калийно-фосфорными удобрениями либо органикой.

Следующая и последняя подкормка проводится калимагнезией. 30-40 г вещества разводится в 10 л воды.