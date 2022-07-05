Столтенберг: запущен процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе НАТО запущен. Он напомнил, что документы пройдет согласование «быстро».

Столтенберг неоднократно подчеркивал, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет проходить крайне быстро, так как Россия — объявлена угрозой безопасности для европейского мира. Он также указал на то, что соответствующую формулировку выдвинули на саммите НАТО все члены военно-политического блока.

Ранее сообщалось, что НАТО начнет крупнейшее развертывание сил быстрого реагирования со времен холодной войны между СССР и США. В связи с этими изменениями в концепции альянса, Швеция и Финляндия были незамедлительно приглашены в блок на саммите в конце июня.

Процедура ратификации является формальностью, так как парламенты всех 30 стран военно-политического альянса согласны со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. В том числе и Турция пошла на определенные уступки (однако, на каких условиях — не сообщается).

Напомним, Швеция и Финляндия решили присоединится к Североатлантическому альянсу после начала специальной военной операции в Украине. В середине мая 2022 года обе страны подали заявки на вступление, а в конце июня — получили официальное приглашение. Сейчас остается только ратифицировать договор.