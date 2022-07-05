Лукашенко: предыдущий скачок цен на пшеницу закончился «арабской весной»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко напомнил, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной «арабской весной».

Лукашенко указал на то, что именно после 2008 года зерно стало частью большой политики «и даже оружием». Он напомнил, что если в стране работает экономика, то людям всегда будет что «покушать и во что одеться» и дал гарантию, что «мы выдержим».

Президент Беларуси также рассказал о пессимистичном сценарии, который может произойти, если правительства стран-партнеров провалит экономическое развитие. По его словам, под видом санкций останавливаются целые сектора экономики в Европе, но Беларуси никакие ограничения не страшны.

Александр Лукашенко отметил, что стоимость продовольствия в целом будет расти во всем мире. В первую очередь это связано с ростом цен на зерновые, что влечет за собой повышение цен на продукцию животноводства и ряда других товаров.

Белорусский лидер обратил внимание и на то, что в Европе цены уже побил все исторические рекорды. В пример он привел ту же пшеницу, стоимость которой за последние полгода поднялась на 60%. Лукашенко заключил: «как оказалось, доллары на хлеб не намажешь».