В России вырастут пенсии и пособия по уходу за ребенком

Государственая дума Российской Федерации утвердила объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единцый Социальный фонд в рамках реформы.

Реформа проводится для социального казначейства. Предполагается, что единая цифровая платформа объединит все существующие в социальной сфере системы, а государство реализует централизованное управление социальных выплат.

Объединенный Социальный фонд начнет работать в России с 1 января 2023 года. Переходный период может занять до двух лет (до 2025 года). После всех процедур, граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций смогут обращаться по тем же адресам, но уже в единые службы.

Освобожденные средства направят на содержание аппарата и имущества, а также на объединение пенсий. Будет введен единый тариф страховых взносов в фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы. Льготные тарифы распределяться по категориям: 15%, 7,6% и 0%.

Благодаря этому к 2025 году пособия по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тысяч российских рублей (сейчас 37,9 тысяч). Максимальное пособие по беременности за 140 составит 660,9 тысяч российских рублей (вместо 435,9 тысяч).

Увеличится и максимальное пособие по временной нетрудоспособности — до 143,5 тысяч рублей (вместо 94,7 тысяч). Однако такое увеличение будет происходить только при условии рабочего стажа не менее 8 лет.