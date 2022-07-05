Впервые за 20 лет евро упал ниже 1,03 доллара из-за рисков энергетического кризиса в Европе

Индекс доллара США подскочил выше 106 пунктов впервые с конца 2002 года — он считается по соотношению иностранных валют в корзине партнеров США (6 мировых государств).

Таким образом, европейская валюта впервые за последние 20 лет упала ниже 1,03 американского доллара. Причем падение усилено из-за рисков энергетического кризиса в Европе, в том числе из-за забастовок норвежской компании Equinor, которая была вынуждена приостановить добычу в ряде месторождений.

Кроме того, с 11 по 21 июля 2022 года «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы, поэтому рост стоимости энергетических ресурсов вполне ожидаем. Уже сейчас фьючерсы на газ в Европе подросли на 7% и поднялись выше 1800 долларов за тысячу кубометров.

Скачок пары «евро-доллар» отразится на инфляции, которая и так находится на максимальном уровне в большинстве европейских государств. Европейский Центральный банк (ЕЦБ) готов поднять ставку, однако делать это не торопиться.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку в этом месяце для сдерживания инфляции. Предполагается, что это «обуздает» рост потребительских цен. При этом, повышение ставки буквально вгонит европейскую экономику в рецессию.