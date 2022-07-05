Беларусь отказалась экспортировать зерновые в этом году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в этом году экспорт зерновых культур из страны не планируется. Такое заявление он сделал на совещании с Советом министров и председателями облисполкомов.

При этом Лукашенко отметил, что 2022 год для Беларуси в плане сельского хозяйства складывается неплохо. Он отметил, что и в России, и в Украине урожай еще будет собран, поэтому проблем с мировым экспортом зерна быть не должно.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не должна себя вести «расхлябанно», чтобы получить столько хлеба, сколько необходимо для животных и людей. Президент не отрицает, что экспорт картофеля и технических культур (рапса, льна) все же будет, однако вывозить пшеницу и «какие-то другие культуры» не планируется.

Белорусский лидер также сказал «начинать шевелиться» председателям облисполкомов. По его словам, на следующей неделе необходимо начать приступать к уборке урожая.

Александр Лукашенко заключил, что «потери в этом году недопустимы». Потеря зерна на полях будет расцениваться государством как «экономическая диверсия, как преступление».