VK и «Сбер» ищут покупателя на крупнейший сервис по доставке еды Delivery Club

Покупателем Delivery Club может стать давний конкурент — «Яндекс». При этом параллельно стороны обсуждают готовящуюся сделку по продеже медийных активов «Новости» и «Дзен».

Таким образом, «Яндекс» попросту может обменять Delivery Club на свои проекты, если оба нынешних владельца согласятся на такой бартер. В целом, продажа сервисов крупных игроков рынка — только начала большой российской распродажи IT.

Интерес «Яндекса» в покупке Delivery Club вполне понятен. Во-первых, этот сервис не только крупнейший в России, но и главный конкурент сервиса «Еда». Во-вторых, «Яндекс» фактически может ничего не потерять, просто обменяв «Новости» и «Дзен», сделка по продаже которых уже готовится, на Delivery Club.

При этом обмен может произойти не только по соглашению сторон, но и с согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Тонкость ситуации состоит еще и в том, что «Яндекс» вложил в «Новости» и «Дзен» 64,6 миллиардов рублей с 2019 года, а VK и «Сбер» в Delivery Club только за прошлый год 43 миллиарда рублей. То есть, обмен как бы «не равный».

VK и «Сбер» не первый месяц обсуждают возможность продажи Delivery Club, так как VK давно принял стратегическое решение развивать контентные сервисы: социальные сети, мессенджеры, видеоплатформы. Доставка еды ему в принципе неинтересна, тем более такими затратами. Но станет ли потенциальным покупателем «Яндекс» большой вопрос.