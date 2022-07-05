Почему доктор Боткин остался с царской семьей Николая Второго до их трагического конца?

Среди преданных людей, разделивших трагическую участь последнего русского царя и его, семьи был и их врач лейб-медик Евгений Боткин.

В свою как оказалось последнюю ночь жизни врач венценосной фамилии провел без сна. Он не мог сдаться в объятия Морфея, и все пытался написать связное письмо своему брату, но слова как-то не шли. В итоге письмо так и осталось недописанным.

В ночь с 16 на 17 июля 1918-го года в дверь к доктору постучали, и попросили разбудить бывшего царя и его семью. В подвале дома Ипатьевых им зачитали смертный приговор, который тут же на месте и был приведен в исполнение.

Но расстреляны были не только члены царской семьи, но и их повар Харитонов, камердинер Трупп и комнатная девушка Демидова. Первые пули были выпущены по самому царю, Евгений Боткин метнулся к царевичу Алексею, и был ранен в живот.

Руководивший казнью комендант Юровский потом рассказывал, что убил врача выстрелом в голову. Тело его так и не было найдено. А единственным доказательством гибели оказалось разбитое пенсне, найденное в яме, куда были сброшены тела.

При этом такая судьба для Евгения Сергеевича не была неизбежностью. После упразднения его должности и отречения царя от престола, он имел возможность уехать, но предпочел остаться, и отправится в ссылку вместе с венценосной фамилией.

Оказавшись в Тобольске, он открыл бесплатную медицинскую практику, и помогал местным жителям. Даже после перевода узников в Екатеринбург, Боткин все еще мог отказаться ехать, но все же поехал с ними. Мотивировал он это своим клятвенным обещанием оставаться с царем и больным царевичем пока они живы. Совесть не позволяла ему поступить иначе.

Евгений Боткин родился в 1865-м году в семье потомственного врача. Его отец Сергей Боткин также занимал должность придворного врача при Александре Втором и Александре Третьем.

Кроме Евгения в семье было еще трое детей. Мать умерла, когда мальчику было всего десять лет. Семья Боткиных тесно общалась с выдающимися деятелями культуры и искусства. Евгений получил отличное образование и сразу же поступил в Петербургскую классическую гимназию, а затем на физмат и в университет.

Но уже после окончания первого курса понял, что его призвание медицина, а потому сменил специализацию и стал учиться в Военно-медицинской академии, которую успешно закончил в 1889-м году.

Сначала он работал ассистентом в бесплатной больнице, потом на собственные средства поехал в Европу для продолжения образования. В 1891-м году он женился по взаимной любви на Ольге Мануйловой. У них родилось пятеро детей, но первый ребенок, увы, умер в полгодовалом возрасте.

После защиты диссертации Боткин становится приват-доцентом ВМА, и занимает должность главврача Санкт-Петербургской общины сестер милосердия. Во время русско-японской войны добровольцем идет на фронт.

Евгений Боткин был награжден многими военными наградами, что обеспечило внимание к нему царской семьи, и после смерти их врача, он занимает его место. Ему приходилось находиться при дворе без отпусков и выходных.

Это сказалось на семейной жизни. Жена увлеклась учителем своих детей, уехала с ним за границу, где родила еще одного ребенка. Дети же остались с отцом. Дмитрий погиб в годы Первой Мировой войны, а остальным удалось эмигрировать во Францию и США.