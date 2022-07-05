В чем был секрет привлекательности русской эмигрантки Галины Дьяконовой, по которой сходил с ума и которую увековечил Сальвадор Дали

О том, что великий сюрреалист Сальвадор Дали посвятил не одно свое произведение своей музе Гале знает практически каждой, но что такого особенного было в этой женщине, и почему он не мог без нее обойтись?

Худенькая и угловатая Леночка Дьяконова уж точно не могла похвастаться яркой красотой, но было в ней что-то неуловимо привлекательное с юных лет. Она терпеть не могла свое имя, и всегда хотела от него избавиться.

В двенадцатилетнем возрасте она вместе с семьей переезжает из Казани в Москву, о чем девочка всегда мечтала. А потом Лена заболела, и врачи, подозревавшие туберкулез, посоветовали лечение за границей.

Родители отправили дочь в швейцарскую клинику, где она познакомилась со своим будущим мужем, и выдающимся поэтом Полем Элюаром, которому при первом же знакомстве представилась как Гала, что на французский манер означало праздник.

У семнадцатилетних подростков завязался роман. По возвращении в Москву Елена тосковала по своему возлюбленному, для которого служила источником вдохновения. Он забрасывал ее пылкими письмами.

Поль порывался приехать к ней в Москву, но Лене удалось убедить родителей отпустить ее во Францию для учебы в Сорбонне, несмотря на то, что в Европе уже бушевала война.

Поль происходил из состоятельной семьи, и родители поначалу не были в восторге от того, что их сын решил жениться на неизвестной русской девушке. Но Дьяконовой удалось завоевать их расположение.

Поженились Гала и Поль в первую же его увольнительную во время войны. Поль был счастлив и вдохновлен своей эксцентричной супругой. Через год у них родилась дочь Сесиль. Но ее воспитанием занималась бабушка, а супруги вели богемный образ жизни.

В 1922-м году у Галы начался роман с художником Максом Эрнстом. Поль не выдержал присутствия в этом любовном треугольнике, и уехал на Таити. Но долго не выдержал в разлуке, и попросил возлюбленную супругу приехать. Макс поехал с ней, но их роман уже был близок к завершению.

Гала и Поль прожили вместе до 1929-го года пока он не познакомил ее с экстравагантным испанцем Сальвадором Дали.

На Дали она сначала не произвела особого впечатления, но увидев ее на пляже в купальнике Дали воспылал невиданной страстью, несмотря на то, что Гала была старше его на десять лет.

Она ушла от состоятельного Поля Элюара к бедному сюрреалисту Дали, но не прогадала. Вскоре его картины стали раскупаться как горячие пирожки. Немалый вклад в этот успех внесла и сама Гала, убеждая хозяев картинных галерей в гениальности Дали.

Сальвадор Дали и Гала Элюар поженились в 1934-м году, после трудного развода с Полем, который продолжал любить ее всю жизнь. Верностью своему новому мужу она тоже похвастаться не могла, но Дали ничуть не смущала вереница молодых любовников супруги.

Дали пережил свою супругу на семь лет. Ее смерть стала для него огромным ударом. Он отказывался выходить из своего замка, и общаться с окружающими. Без нее он не мог создавать свои выдающиеся произведения!