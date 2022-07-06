В Великобритании растет недоверие к премьер-министру Борису Джонсону

Официальный Лондон испытывает большие проблемы: несколько высокопоставленных чиновников покинули свои посты из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону.

В числе объявивших об отставке по собственному желанию глава Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Консервативной партии по делам молодежи, Торговое представительства, а такде трое секретарей парламента Великобритании.

Ранее премьер-министра уличили в скандале с бывшим заместителем главы МИД Великобритании. Именно он приставал к мужчинам в ночном клубе будучи в сильном алкогольном опьянении. При этом, он ушел с основного поста, но остался депутатом.

В 2020 году Борис Джонсон также был замешан в громком скандале, связанном с «ковидной вечеринкой». В разгар пандемии коронавирусной инфекции, премьер-министр Великобритании устроил «большое собрание» друзей и британских чиновников.

Впрочем, сам Джонсон свои «косяки» не отрицает, хотя ни разу не произнес публичного извинения. А вот заместитель министра иностранных дел Великобритании извинился, хотя доверие к нему осталось на крайне низком уровне даже после ухода с поста.