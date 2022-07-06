В Канаде уничтожили миллионы доз вакцин от коронавируса AstraZeneca
Министерство здравоохранения Каналы уничтожило 13,6 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Препарад британско-шведского производства отказались использовать из-за «побочек».
По заявлению правительства Канады, AstraZeneca не удалось отправить и в качестве гуманитарной помощи в другие государства, так как там также опасаются побочных эффектов от его использования. Только 9 миллионов из общего количества удалось «пристроить» в 21 развивающиеся государство.
При этом 13,6 миллионов уничтоженных доз — это почти половина всех закупок вакцин в Канаде. Кроме того, Минздрав страны уничтожил 1,2 миллионов доз американской компании Moderna, однако причина не в «побочках», а сроке годности, который истек.
Летом 2021 года ВОЗ призвал наложить временный мораторий на ревакцинацию. В организации здравоохранения посчитали, что это позволит доставить препараты в те страны, где многие не получили ни одного укола.
В связи с нарушением логистических цепочек и кризиса, «план ВОЗ» сработал не до конца. Некоторые развивающиеся страны действительно получили возможность провести массовую вакцинную, но некоторые так и не получили гуманитарную помощь. Именно поэтому многие развитые страны сегодня уничтожают вакцины с истекшим сроком годности.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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