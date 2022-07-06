Власти Германии стали отключать электричество и горячую воду в целях экономии

В ряде регионов Германии местные власти стали отключать электроэнергию и горячую воду в раздевалках спортивных залов, а по ночам выключаются светофоры даже на оживленных дорогах.

По сообщению авторитетной немецкой газеты Die Welt, власти хотят сберечь больше газа, чтобы в хранилищах «хоть что-то осталось» до наступления отопительного сезона. Сегодня ситуация выглядет катастрофической, а если Россия откажется поставлять топливо, то немцы буквально замерзнут.

Так, в городе Веймар фонари начали включать на час позже, в Кельне — снижают яркость уличного освещения до 70% в вечернее время и до 50% в ночное. В некоторых школах меняют норму температуры — теперь максимальная температура составляет не более 21 градуса.

Сейчас центральное правительство ФРГ разрабатывает план, в основе которого муниципалитеты смогут создавать собственные механизмы экономии энергии. В первую очередь, речь идет о газе.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек рассказал, что он и его семья на фоне антироссийских санкций стали меньше времени принимать душ. Однако социальные опросы показывают, что немцы не готовы экономить на себе ради «общего блага».