Минобороны России: Войска уничтожили две РСЗО HIMARS, поставленные ИЗ США

Российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении западного оружия на Украине.

На брифинге Минобороны России рассказали об уничтожении вооружения, которое было поставлено Западом Вооруженным силам Украины.

Как передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны Российской Федерации, были подбиты две американские РСЗО HIMARS.

Напомним, что Вашингтон поставил несколько единиц данного вида реактивных систем залпового огня, но запретил их использовать против мирных российских городов.

Однако, как сообщалось ранее, украинские войска могли применять западное оружие для обстрелов российской территории.