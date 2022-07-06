Поляки и литовцы массово приезжают в Беларусь по безвизу на «закупки»
С момента начала действия безвизового режима в Беларуси для граждан Польши, более 150 поляков пересекло границу. Ранее безвиз начал действовать для граждан Литвы и Латвии.
С 15 апреля 2022 года в Беларусь посетило 68,7 тысяч граждан Литвы и 26,3 тысячи граждан Латвии (еще 8,6 тысяч неграждан Латвии, проживающих в республике). Это следует из официальных данных Госпогранкомитета Беларуси.
В общей сложности, за время действия безвизового режима, в Беларусь из стран Евросоюза приехало 103 тысячи человек. При этом власти некоторых прибалтийских стран активно призывают граждан воздержаться от поездок в соседнюю страну.
По словам главы пограничной службы Литвы Рустама Любаева, на границе с Беларусью большие очереди и именно поэтому литовцам следует воздержаться от поездок по безвизовому режиму.
Несмотря на то, что большинство литовцев называют причиной посещения Беларуси туризм, эксперты говорят о настоящих «закупках». В Беларуси цены на продукты, топливо и некоторые другие товары в разы дешевле, чем в еврозоне.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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