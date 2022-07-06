Признанных экстремистами белорусов планируют лишать гражданства

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова возглавила заседание экспертного совета в рамках проекта изменения закона «О гражданстве Республики Беларась».

Одно из предложений — лишение гражданства белорусов, которые постоянно проживают за границей, при этом признаны экстремистами на родине. Однако для этого необходимо, чтобы приговор суда о признании гражданина участником экстремистской деятельности должен вступить в силу.

Белорусского гражданства также планируют лишать тех, кто проживает за границей и наносит тяжкий вред интересам государства. Отмечается, что проект закона нацелен «на обеспечение национальной безопасности Беларуси, стабильности общественно-политическое системы и конституционных основ государственного устройства».