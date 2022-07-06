Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия планирует передать активы РФ в пользу Украины
Европейская комиссия начала подготовку законодательной базы для передачи замороженных активов российских бизнесменов в польщу Украины — на восстановление инфраструктуры и помощь.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема «практически решена» и сейчас европейское правительство готовит специальные законы, для передачи российских активов в пользу Украины. Поиск законных путей такой передачи начался еще в мае.
Тогда Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в Евросоюзе нет законодательной базы для какого-либо использования замороженных российских активов. То есть, после заморозки они фактически висели на балансе ЕС. Это создавало дополнительные трудности.
Так, за аренду мест для яхт российских бизнесменов и чиновников приходилось платить не владельцам, а правительству. Во Франции из-за этого произошел целый скандал, так как необходимо было освобождать места от российских яхт для прохода своих судов, а перемещать их попросту было некуда.
Теперь Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа юристов практически закончилась и ЕК нашла пути законной передачи российских активов в пользу Украины. Подобные механизмы разрабатываются и в США.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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