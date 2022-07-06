Президент Шри-Ланки попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

Глава Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил открыть специальную кредитную линию для импорта топлива.

Власти Шри-Ланки находятся в тяжёлом положении из-за экономического кризиса и протестов по всей стране. Митингующие не успокаивались несколько дней, из-за чего происходили серьезные стычки между собой и с местной полицией. Многие получили ранения и были доставлены в больницы.

Рост стоимости топлива вынуждает Шри-Ланку закупать его в России, так как в «этом направлении» самая выгодная стоимость. Однако и эта стоимость не удовлетворяет бюджет страны. Поэтому Раджапакса попросил Путина открыть специальную кредитную линию для импорта российского топлива.

Кроме того, власти Шри-Ланки просят Россию возобновить рейсы «Аэрофлота» на островное государство. До кризиса это направление было весьма популярно у россиян, однако в связи с протестами МИД РФ попросил воздержаться от посещения страны.

Отмечается, что Раджапакса и Путин единодушно согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в сфере туризма, торговли и культуры. Такое сотрудничество имеет «первостепенно значение для дружбы народов».