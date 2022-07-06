Военным мужчинам Канады разрешат носить юбки, делать татуировки на лице и красить волосы

Вооруженные силы Канады приняли решение внести серьезные изменения в действующий устав. Они будут касаться внешнего вида контрактных военнослужащих канадской армии.

В документе говориться, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Уточняется, что текущие инструкции и регулирующие положения внешнего вида канадских военных «устарели и не соответствуют современным реалиям».

В частности, такие изменения касаются причесок военнослужащих ВС Канады. С сентября контратаки смогут носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Разрешается также не брить усы и бороды, оставлять бакенбарды любых форм и размеров.

Еще одно изменение касается татуировок, которые теперь военные Канады могут делать в том числе и на лице. Допускается ношение длинных ногтей, колец и пирсинга (в том числе и мужчинам).

Мужчинам и женщинам в рядах канадской армии с сентября можно будет носить элементы одежды противоположного пола. Другими словами, Вооруженные силы Канады разрешили мужчинам-военным носить юбки.