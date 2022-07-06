В Литве с украинскими лозунгами расстреляли фуру российских дальнобойщиков

Инцидент произошел в ночь и 5 на 6 июля около литовского города Вербальса. Стрелки открыли огонь по фуре из пневматического оружия, скандируя лозунги «Слава Украине».

Дальнобойщики сообщили, что им удалось выехать в «спокойную зону», однако это не первый подобный случай нападения на российские грузовые автомобили. Подобные инциденты случаются у пропускного пункта или поблизости с границей (Калининградской областью).

Известно, что автомобиль двигался со стороны Калининграда, однако дальнобойщики не уточнили, удалось ли им в принципе пересечь границу с Литвой. Скорее всего, они отказались от излишних комментариев в целях безопаности.

Несмотря на то, что отношения между Литвой и Польше заметно накололись в последнее время, инцидент не связывают с геополитическими проблемами. Тем не менее, Литва пока не собирается открывать «калининградский транзит» подсанкционных товаров, которые следуют из России в Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что президенты Литвы и Польши проверят войска в Сувалском коридоре. В четверг польский лидер Анджей Дуда уже посещал мобильный командный пункт многонациональной дивизии «Северо-Восток». Об этом сообщило национальное бюро безопасности Польши.