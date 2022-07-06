Яблоневый плодовый пилильщик: как уберечь от него яблони и сохранить урожай

Опасный вредитель, который наносит сильный урон урожаю. Паразитирует только на яблонях и отличается большой плодовитостью. Какие меры можно принять, расскажут эксперты.

Что собой представляет

Взрослая особь напоминает большую муху с прозрачными крыльями. Личинка маленькая, белого цвета с коричневой головкой.

Одна самка откладывает до 90 яиц, по одному в цветок. Личинки выходят из яиц и портят плоды.

Что можно сделать

Обрабатывать растения надо три раза: перед открытием бутонов, после цветения и потом еще через 10 дней.

Выбрать можно такие препараты:

"Актара" - помогает победить и других вредителей (пенницу, медяницу, цветоеда);

"Кинмикс Искра", "Интра-Вир", "Карбофос", "Аккорд", "Лассо";

биопрепараты - "Энтобактерин", "Биокилл" (при небольшом количестве паразитов);

поврежденные завязи надо собрать, прокипятить несколько минут, чтобы личинки погибли.

Закапывать зараженные плоды нельзя, личинки могут впадать в диапаузу и находиться в земле до двух лет. Из глубины в 20 см они легко выбираютя наружу.

Если опоздать с обработкой, особенно с первой, бутоны уже раскроются, и яйца будут оставлены в них. Вторая важная стадия - стадия массового лета взрослых особей.

В этот момент они очень уязвимы. Остальные обработки тоже важны, но в меньшей степени.

Ода личинка может погубить до 8 плодов. Это продолжается до середины лета. Все испорченные плоды падают и гниют.

Можно ловить насекомых с помощью клеевых ловчих поясов. Их накладывают в момент появления розовых бутонов.

Отличный способ - пролив грунта с приходом весны раствором мочевины: на 10 л воды берется 10 г препарата.

Предупреждающие меры

Поливать яблони надо после цветения, потому что при высокой влажности личинки чувствуют себя максимально комфортно. А отсутствие полива для них губительно.