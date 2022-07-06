Яблоневый плодовый пилильщик: как уберечь от него яблони и сохранить урожай
Опасный вредитель, который наносит сильный урон урожаю. Паразитирует только на яблонях и отличается большой плодовитостью. Какие меры можно принять, расскажут эксперты.
Что собой представляет
Взрослая особь напоминает большую муху с прозрачными крыльями. Личинка маленькая, белого цвета с коричневой головкой.
Одна самка откладывает до 90 яиц, по одному в цветок. Личинки выходят из яиц и портят плоды.
Что можно сделать
Обрабатывать растения надо три раза: перед открытием бутонов, после цветения и потом еще через 10 дней.
Выбрать можно такие препараты:
"Актара" - помогает победить и других вредителей (пенницу, медяницу, цветоеда);
"Кинмикс Искра", "Интра-Вир", "Карбофос", "Аккорд", "Лассо";
биопрепараты - "Энтобактерин", "Биокилл" (при небольшом количестве паразитов);
поврежденные завязи надо собрать, прокипятить несколько минут, чтобы личинки погибли.
Закапывать зараженные плоды нельзя, личинки могут впадать в диапаузу и находиться в земле до двух лет. Из глубины в 20 см они легко выбираютя наружу.
Если опоздать с обработкой, особенно с первой, бутоны уже раскроются, и яйца будут оставлены в них. Вторая важная стадия - стадия массового лета взрослых особей.
В этот момент они очень уязвимы. Остальные обработки тоже важны, но в меньшей степени.
Ода личинка может погубить до 8 плодов. Это продолжается до середины лета. Все испорченные плоды падают и гниют.
Можно ловить насекомых с помощью клеевых ловчих поясов. Их накладывают в момент появления розовых бутонов.
Отличный способ - пролив грунта с приходом весны раствором мочевины: на 10 л воды берется 10 г препарата.
Предупреждающие меры
Поливать яблони надо после цветения, потому что при высокой влажности личинки чувствуют себя максимально комфортно. А отсутствие полива для них губительно.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Чистые наушники: как правильно чистить аксессуары без повреждения
Каждый аксессуар нуждается в уходе. Особенно это касается наших наушников, которые рано или поздно забиваются пылью и микробами, а затем через динамик и в наши уши. Как правильно чистить наушники без повреждений динамика?Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Зеленский: Украина больше не ждёт поставок самолётов с Запада, но просит о ПВО
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Помощник главы МВД Умнов арестован за злоупотребление должностными полномочиями
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики