Володин: США следует помнить, что Аляска была российской
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США следует помнить — Аляска когда-то тоже была российской, поэтому «России есть что возвращать у американцев».
Володин подчеркнул, что порядочность не означает слабость, а «нам всегда есть чем ответить». США следует помнить, что на их территории тоже есть часть российской территории — Аляска. Именно поэтому американцам стоит подумать прежде, чем распоряжаться российскими ресурсами за границей, так как «России есть что возвращать».
На заседании Госдумы РФ Володин уделил особое внимание тому, что российское правительство «не вмешивается в их внутренние дела». При этом, по его мнению, «они на протяжении десятилетий говорят, что выбирают президента по указке России».
Спикер подчеркнул, что такие высказывания — неуважение к собственной власти, собственному президенту. Он напомнил, что «тот был не хорош, сейчас другой — с велосипеда падает» (имея ввиду экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена).
Володин добавил, что «и в этом, по словам американцев, мы виноваты». Стоит отметить, что это не первые резкие высказывания в адрес США, а депутаты Госдумы РФ и ранее предлагали рассмотреть вопрос пересмотра документа о передачи Аляски американцам.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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