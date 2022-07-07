Вице-канцлер Германии попросил Канаду отдать турбину российского «Северного потока»

Турбина «Северного потока» не может вернуться в Россию после планового ремонта в Канаде из-за европейских и американский санкций. Это повлекло за собой сокращение прокачки газа по трубопроводу.

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады «разрешить эту проблему» и вернуть турбину «Северного потока» в Россию. По его словам, сокращение поставок газа влечет за собой большие последствия.

Роберт Хабек отметил, что при этом и дальше выступает за жесткие санкции ЕС против России, но они должны вредить правительству и военной промышленности, а не европейской экономики. Он попросил понять канадское правительство, что «нам нужно лишить Путина этого предлога».

Он попросил Канаду отправить турбину «Северного потока» в Германию, а не Россию, если дело «только в юридическом вопроса». Роберт Хабек добавил, что таким образом, Канада сможет не нарушать санкции, а ФРГ «решит вопрос по отправке турбины в Россию».

Напомним, 14 июня «Газпром» сократил поставки газа из-за задержки доставки из ремонта турбин. Они находятся в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за европейских и американских санкций.