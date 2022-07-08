Stern: военные бундесвера планировали взорвать Крымский мост
Авторитетное издание Stern пишет, что двое солдат бундесвера, которые похищали оружие и оборудование из казарм в Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост.
С похищенным оборудованием и оружием они планировали выехать на территорию Украины, откуда попасть в Крым. Кроме того, они действовали сообща с десятью другими подогреваемыми по делу. Stern сообщает, что данные материалы есть в расследовании местной полиции.
Подозреваемые неоднократно врывались в федеральные объекты Германии и похищали оборудование. При этом все они являлись действующими военнослужащими бундесвера.
Непосредственно перед арестом двое военнослужащих бундесвера пытались проникнуть в роту водолазов на военно-морской базе Эккернфёрде. Их задержали в ночь на 22 мая 2022 года, непосредственно перед тем, как они собирались выехать на территорию Украины.
Ранее в генерал украинских войск Марченко заявлял, что после получения западного оружия, Крымский мост для ВСУ станет целью номер один. В Кремле посоветовали не реагировать на эти заявления, так как Крымский мост надежно защищен, а любое нападение на него будет считаться объявлением войны России.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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