Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что в Украине ВС РФ «пока еще ничего не начинала».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская армия «по большому счету, всерьез пока ничего и не начинала» в Украине. В своем обращении Путин также заявил, что если они «нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют».
По словам Пескова, российский лидер имел ввиду то, что российский и украинский потенциалы неизмеримы. У России «он велик и в специальной военной операции в Украине задействуется лишь его часть». Песков добавил, что специальная военная операция идет по плану и графику, поэтому в более серьезном вооружении нет необходимости.
Предложения о том, что на на некоторых направлениях российской армии стоит применять «другое» вооружение звучало и ранее. Так, в марте-апреле этого года несколько депутатов призывали усилить наступление на Луганскую и Донецкую область, которую донбасские республики считают своей.
Кроме того, призывы использовать больше вооружений и армии регулярно звучат из уст телеведущих в передачах на федеральных российских каналов. При этом в Кремле такие сообщения никак не комментируют.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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