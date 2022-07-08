Депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии за фейки о российской армии

Депутат московского муниципального округа Красносельского Алексей Горинов по решению суда приговорен к семи годам лишения свободы по делу о дискредитации российской армии.

Вердикт о лишении свободы депутату был вынесен Мещанским районным судом города. Горинову вменили статью «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, которая содержит данные о ВС РФ, с использованием служебного положения группой лиц».

Муниципальный депутат Алексей Горинов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор политика стал первым в России по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Горинов был арестован 27 апреля 2022 года. Согласно данным следствия, 15 марта 2022 года на заседании муниципальных депутатов он заявил, что развлекательный досуг для москвичей недопустим, посколько «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия».

Депутату грозило до 10 лет заключения, однако прокурор потребовал дать ему сем лет колонии. Свою вину Горинов не признал. По делу также проходят депутат Елена Котеночкина, которая покинула территорию Россию незадолго до возбуждения уголовного дела.