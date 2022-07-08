В Великобритании сократят более шести тысяч медработников для экономии
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявила о подготовке к сокращению более шести тысяч медицинских работников. Это позволит сэкономить до 1,2 миллиарда долларов.
При этом шесть тысяч медработников будут сокращены уже в ближайшие месяцы, а к начале 2023 году Национальная служба здравоохранения Великобритании намерена провести полную реорганизации и сократить медперсонал на треть.
По мнению британских властей, «более компактная организация» позволит лучше обеспечить медицинские услуги и сэкономить до 1,2 миллиарда долларов бюджета страны.
NHS подчеркнули, что это сокращения позволят сократить именно бюджет страны, но не медицинских учреждений. То есть, заработные платы медработников не подниматься, а расходы на медпомощь не увеличатся. Тем не менее, первичные объекты здравоохранения (центры диагностики, лечения онкологических заболеваний) продолжат строиться.
Осенью 2022 года в медицинских учреждениях Великобритании будет полностью остановлен набор новых медицинских сотрудников, а работающий персонал начнут сокращать. В данный момент рассматриваются разные варианты увольнения, в том числе и «по собственному желанию».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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