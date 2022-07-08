Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Власти Канады приняли решение ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Данное постановление было опубликовано на сайте правительства и вступило в силу.

Впервые санкции против патриарха Кирилла предложила Литва. Там посчитали, что для священнослужителя недопустимо поддерживать специальную военную операцию в России в Украине. Тем не менее, большинство стран ЕС выступили против.

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали предложение Литвы как беспрецедентное, так как против священнослужителей еще ни одна страна мира не вводила никаких ограничений. То есть, фактически, с точки зрения религии и свободы вероисповедания это недопустимо.

Первой же страной, которая ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла стала Великобритания. Кроме него в британский санкционный список попали уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов.

Несмотря на то, что в Европейском союзе пока не ввели никаких ограничений против патриарха Кирилла, похоже, давление на европейские страны есть. Пока из-за пролива (Великобритания) и из-за океана (Канада).