Сложная судьба Ирины Печерниковой, актрисой, которую называли советской Одри Хепберн

Актриса Ирина Печерникова была любимицей советских зрителей, коих покоряла с первого взгляда своим трогательным взглядом олененка, но всесоюзная слава счастья не принесла.

Родилась Ирина Печерникова в победном 1945-м году в городе Грозный в многодетной семье. Кроме нее у родителей было еще двое детей. Жили они в стесненных условиях в коммуналке пока не переехали в Москву.

Яркая и артистичная, шестнадцатилетняя Ирина решила, что будет поступать в школу-студию МХАТ. Подготовив чтецкую программу для поступления, она после школы отправилась на консультацию.

Когда ее попросили прочитать стихи и прозу она поначалу отказалась, а потом осмелела, и все же прочитала, да так, что приемная комиссия не могла сдержать искреннего смеха, и пригласила девушку сразу на последний тур вступительных экзаменов, который она успешно прошла.

Первая киноработа Ирины вышла на экраны в 1967-м году. Она снялась в фильме-опере Каменный гость сразу после окончания института. А уже в следующем году она снялась в советском хитовом фильме Доживем до понедельника, и о Печерниковой узнали не только в СССР, но и за рубежом.

В двадцать четыре года Ирина вышла замуж за польского музыканта Збигнева Бизоня. Она оставила кино и театр, где работала в Москве и поехала с мужем сначала в Варшаву, а потом и в Швецию. Ирина превратилась в домохозяйку, но размеренная жизнь была для нее невыносимо скучной.

Брак продержался всего четыре года. В 1973-м году Ирина вернулась в Москву, и стала вновь работать в кино и театре. У нее завязался сначала недолгий роман с Владимиром Высоцким, а затем она после долгих ухаживаний вышла замуж за молодого режиссера Бориса Галкина.

Брак продлился всего год. Супруги практически не могли быть вместе из-за постоянных разъездов и гастролей, и расстались не очень хорошо, и даже долгое время не разговаривали друг с другом.

Ирина перешла в Малый театр, где проработала около двенадцати лет. Семидесятые-восьмидесятые годы стали для нее самыми насыщенными в плане кинокарьеры. Она много и удачно снималась.

В девяностые годы Ирина Печерникова ушла из театра, но работу в это сложное время ей найти не удалось. В кино ее тоже не приглашали. Переживая свою невостребованность, она стала все чаще прикладываться к бутылке.

Но спустя два года актриса осознала, что увлечение алкоголем стало зависимостью, и отправилась на лечение в клинику Довженко, где познакомилась с актером Александром Соловьевым, который приехал лечиться от той же напасти.

Ирина была младше Александра на семь лет, но это не помешало их чувствам. Она не хотела уводить его из семьи, где рос маленький сынишка, и они расстались. Но вновь соединились спустя восемь лет, чтобы пожениться.

Они прожили вместе три года. Александр так и не смог полностью отказаться от алкоголя, и в 1999-м году его нашли мертвым на улице. Постигшее Ирину горе не пришло одно: вскоре умер ее отец, а потом и любимый пес.

Не выдержав череды потерь, Ирина слегла с неврозом, и попала в клинику. В 2012-м году у нее обнаружили онкологическое заболевание горла. К счастью, врачам удалось спасти и вылечить Ирину.

Чтобы выглядеть моложе, Ирина Печерникова решилась на участие в реалити-шоу На десять лет моложе, где ей сделали пластическую операцию, и привели внешность в порядок. Но это не изменило ее сложного финансового положения.

Ирина продала квартиру, и купила дом в селе в Ярославской области, где она жила в компании своей подруги и кошки до самой смерти в 2020-м году.