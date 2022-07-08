Серафима Суок была роковой музой великих литераторов, и могла составить конкуренцию Лиле Брик

Кто такая Серафима Суок, и чем она запомнилась в истории культуры и искусства двадцатого века?

Серафима Суок была одной из трех дочерей преподавателя музыки Густава Суока, который эмигрировал в Россию из Австрии. Младшенькая Сима появилась на свет в 1902-м году в Одессе.

Соседи по-доброму завидовали Густаву, ведь у него в семье росли три красивые и разносторонне развитые девочки: Лида, Оля и Серафима.

Будучи совсем еще юной Серафима познакомилась с молодым писателем Юрием Олешей, еще даже не подозревая, что станет для него музой и любовью. С первой встречи он стал ревновать Симу к своим друзьям, а потому постарался быстрее увести ее из кафе на Приморском бульваре, где они и познакомились.

Молодые люди гуляли по одесским бульварам, и в этот же вечер Юрий решился поцеловать Серафиму, и понял, что окончательно пропал. Парень, который ранее не отказывался от женского внимания, теперь мог смотреть только на нее одну.

Он тратил все деньги, чтобы подарить цветы любимой Симе, у которой уже к тому времени были и другие воздыхатели, и вскоре сделал ей предложение. Но Серафима ответила отказом, заявив, что из нее не выйдет хорошей жены.

В это время у Юрия умерла сестра Ванда, и семья решила переехать в Польшу. Но Юрий не смог пересилить себя, и оставить любимую Симу.

На одном из литературных мероприятий Сима и Юрий познакомились с состоятельным бухгалтером, поклонником литературы и также автором, представившимся как Мак. Он пригласил их в гости, и вскоре Мак стал оказывать Серафиме недвусмысленные знаки внимания.

Вскоре он сделал ей предложение, и Сима согласилась, сообщив об этом Юрию как бы между прочим. Не без помощи друзей Юрию Олеше удалось вернуть Симу, но идиллия не продлилась очень долго.

Сима влюбилась в поэта Владимира Нарбута, и сбежала с ним в Москву из Харькова, где они к тому времени жили, ничего даже не объяснив Юрию. Они ненадолго сошлись еще раз перед тем, как окончательно расстаться. Юрий Олеша, потеряв любовь всей своей жизни, впал в депрессию, а позднее женился на сестре Серафимы Ольге.

Она оказалась верной и любящей женой, но тех страстных чувств, которые он питал к Серафиме, не вызывала. И, тем не менее, писатель считал свой мучительно-страстный роман с Серафимой Суок самым прекрасным, что с ним случалось в жизни. Несмотря на то, что она его не единожды бросала, он ни разу не сказал о ней ни одного худого слова.

Владимир Нарбут был арестован НКВД, а вслед за ним и сестра Серафимы Лидия, которую та отправила на Лубянку узнать о судьбе супруга. В результате Лидия была осуждена на девятнадцать лет лагерей.

Что же касается Серафимы, то она еще не единожды выходила замуж. Ее мужьями снова становились талантливые литераторы Виктор Шкловский и Николай Харджиев, которые в отношениях с этой загадочной и роковой дамой обретали одновременно и неземное счастье, и несчастье.